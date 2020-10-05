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Авербух сожалеет о своей критике комментатора «Ледникового периода»

18:37
Илья Авербух и Александр Гришин. Фото "СЭ"
Илья Авербух и Александр Гришин. Фото "СЭ"
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Олимпийский вице-чемпион, хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух сожалеет о своей критике в адрес комментатора проекта Александра Гришина.

Во время премьеры нового сезона шоу один из зрителей обратился к Авербуху в комментариях Instagram, попросив «заткнуть комментаторов» во время выступления пар. Авербух пообещал, что зрители больше не услышат от Гришина «поноса тщеславия».

«Конфликта с Гришиным уже нет. Мы продолжаем сотрудничество. Я очень сожалею о своем эмоциональном выпаде. Мы все решили, все будет в следующей программе. Каждый друг друга услышал. Но еще раз, мое эмоциональное выступление в инстаграме было неправильным», — цитирует sport24 Авербуха.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/figureskating/2020-10-05-averbukh-sozhaleyet-o-kritike-kommentatora-lednikovogo-perioda-moye-emotsionalnoye-vystupleniye-bylo-nepravilnym

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