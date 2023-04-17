Авербух: «Сихарулидзе по силам держать высочайший уровень одного из самых главных видов спорта в нашей стране»

Российский фигурист и режиссер ледовых шоу, чемпион мира Илья Авербух прокомментировал для «СЭ» назначение Антона Сихарулидзе исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Я считаю, что Антон — это более чем достойная кандидатура. Очень надеюсь, что он будет работать в тесной связке с Александром Ильичом Коганом, который тоже зарекомендовал себя, как профессионал высочайшего класса. Антон себя уже очень достойно проявил, будучи президентом федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Это человек переживающий фигурному катанию, не на словах, а на деле помогающий. Его вклад в группу Тамары Москвиной очень высокий. Он как достойный ученик поддерживает своего учителя. Все то, что делает Антон после своей спортивной карьеры для фигурного катания, говорит о том, что ему по силам держать высочайший уровень одного из самых главных видов спорта в нашей стране», — сказал Авербух «СЭ».

17 апреля исполком Федерации фигурного катания на коньках России поручил исполнение полномочий президента ФФККР вице-президенту федерации Антону Сихарулидзе.