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6 октября, 11:49

Авербух — о критике Загитовой: «Алина — выдающаяся спортсменка. Она справляется со своими обязанностями»

Авербух поделился мнением о критике дикции российской фигуристки Алины Загитовой
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Продюсер Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о критике дикции российской фигуристки Алины Загитовой.

«Я считаю, Алина хорошо справляется со своими обязанностями от сезона к сезону. Загитова остается одной из ведущих «Ледникового периода». И это здорово! Мы всегда вместе. Каждый из нас индивидуален. И это привлекает болельщиков. Загитова — выдающаяся фигуристка. И этим все сказано», — сказал Авербух «СЭ».

Ранее девушка в своем Telegram-канале ответила всем ее критикам, отметив, что нужно оставаться самими собой.

Фигурное катание
Алина Загитова
Илья Авербух
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