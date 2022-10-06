Загитова в ответ на критику своей дикции извинилась, что родилась не в Москве

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что думает о частой критике ее речи.

«Понятное дело, что это все какие-то шутки. Самое важное — не слушать других. Есть вы, есть ваш настрой, есть дело, которым вы живете и хотите развиваться в нем.

Все мы не идеальны, есть над чем работать у каждого. Главное — идти вперед, никого не слушать, делать свое дело. И хочу сказать напоследок: главное — оставаться «самими собими», — сказала Загитова в Telegram-канале.

Фигуристка подчеркнула, что родилась в Ижевске, из-за чего у нее может быть удмуртская речь.

«Извините, но вот так вот произошло, так сошлись звезды, что я родилась не в Москве, поэтому, возможно, у меня где-то это проскакивает», — добавила она.

Ранее фигуристку критиковали за нечеткую дикцию. Девушка является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В новом сезоне она снова станет ведущей вместе с фигуристкой Анной Щербаковой.

5 октября в Telegram-канале Загитовой появилось шуточное видео, на котором Анна Щербакова и Евгения Медведева посвящают 20-летнюю спортсменку в москвички. Ролик был снят о дикции олимпийской чемпионки.

Алина Загитова является чемпионкой мира-2019 и чемпионкой Европы-2018. На ее счету также серебро на Играх-2018 в Пхенчхане в командных соревнованиях.