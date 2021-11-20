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Авербух оценил произвольный танец Степановой и Букина на «Гран-при Франции»

18:27
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Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о произвольном танце Александры Степановой и Ивана Букина на этапе «Гран-при» во Франции.

«Большое спасибо за создание таких танцев. И не надо здесь ничего комментировать. Это разрушает ауру хореографии.

Спасибо, что подарили нам этот танец. Мы будем любоваться им. Хочу поблагодарить их за смелость. Взять такую музыку — это надо обладать смелостью. Они идут своим путем. Они обязательно должны прийти к победам», — сказал Авербух в эфире Первого канала

За выступление пара набрала 120,40 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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