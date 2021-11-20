Произвольная программа Ксении Синицыной на этапе «Гран-при» во Франции. Видео
18:04
Российская фигуристка Ксения Синицына без ошибок исполнила произвольную программу на «Гран-при Франции».
Она прыгнула двойной аксель, тройной флип, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, тройной флип + двойной тулуп.
Спортсменка набрала 198,76 балла за оба выступления и заняла четвертое итоговое место.
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