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Произвольная программа Ксении Синицыной на этапе «Гран-при» во Франции. Видео

18:04
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Российская фигуристка Ксения Синицына без ошибок исполнила произвольную программу на «Гран-при Франции».

Она прыгнула двойной аксель, тройной флип, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, тройной флип + двойной тулуп.

Спортсменка набрала 198,76 балла за оба выступления и заняла четвертое итоговое место.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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