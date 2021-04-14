Серебряный призер Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух прокомментировал «СЭ» новость о том, что армянский тренер Рафаэль Арутюнян примет участие в подготовке Александры Трусовой в качестве консультанта.

«Скажу только, что Рафаэль Арутюнян — выдающийся специалист. Он по-настоящему гуру фигурного катания, который сейчас является топ-тренером. Это консультация или совместная работа уже с профессиональным тренером. Для Саши это стратегически позитивная новость», — сказал «СЭ» Авербух.

Самый известный ученик Арутюняна — Нэйтан Чен, который в 21 год стал трехкратным чемпионом мира. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме он сделал пять четверных в произвольной программе, что Трусова называла своей главной целью.

(Екатерина Звенигородская)