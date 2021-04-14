Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала «СЭ» новость, что Рафаэль Арутюнян примет участие в подготовке Александры Трусовой в качестве консультанта.

«Судя по тому, что у Саши нет проблем с техническим контентом, ей нужно научиться правильно психологически подходить к соревнованиям, — сказала «СЭ» Слуцкая. — Рафаэль Арутюнян не психолог, он тренер. Я не вижу у нее проблем с прыжками. Наверное, ей нужно найти специалиста, который поможет ей правильно подойти головой к соревнованиям, чтобы все то, что она умеет, исполнять на соревнованиях, а не только на тренировках».

Самый известный ученик Арутюняна — Нэйтан Чен, который в 21 год стал трехкратным чемпионом мира. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме он сделал пять четверных в произвольной программе, что Трусова называла своей главной целью.

(Екатерина Звенигородская)