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Фигуристка Евгения Медведева рассказала о планах на будущее

23:11
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказал о планах на будущее.

«Я хотела бы стать продюсером. Продюсером чего? Посмотрим. Это интересно, и я думаю, важно для моего будущего. Я думаю, что я точно хочу создавать ледовые шоу, поэтому мне интересна профессия продюсера. Продюсер — это главный человек в шоу.

Но при этом я не думаю, что я бы хотела стать хореографом или тренером. Так что посмотрим. Сейчас я учусь на продюсера, но может быть через пять лет я буду уже совсем другим человеком, который, не знаю, будет рисовать картины или что-нибудь еще», — цитирует Медведеву официальный сайт Olympics.

На данный момент фигуристка не участвует в официальных турнирах. В паре с тиктокером Данилом Милохиным фигуристка участвует в «Ледниковом периоде» на Первом канале.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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