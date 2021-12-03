«У Дани Милохина совершенно другая жизнь». Медведева рассказала об участии в «Ледниковом периоде»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об участии в шоу «Ледниковый период» и о своем партнере по телепроекту, тиктокере Дане Милохине.

«Ледниковый период», в котором я участвую вместе с певцом и тиктокером Даней Милохиным, и правда требует большую часть жизнь на данном этапе, — цитирует Медведеву сайт МОК. - Думаю, у нас неплохо получается. Мне это тоже очень интересно, ведь для меня это нечто новое. Я — одиночница, а тут катаюсь в паре, так еще и с непрофессионалом. Однако это как раз и мотивирует тренироваться и соревноваться в рамках проекта, который также заставляет поволноваться.

Не ожидала, что у нас будут такие высокие баллы. И когда мы сидим в кисс-энд-край и объявляют наши оценки, то испытываю такие же эмоции, как и на соревнованиях. Даже иногда кажется, как будто я побила мировой рекорд в 14-й раз.

Мене это интересно еще и потому, что у Дани совершенно другая жизнь. Я дисциплинированная, потому что я спортсменка, всю свою жизнь я тренировалась и соревновалась. Для меня день был распланирован так: проснуться, поесть, тренировки, снова поесть, спать. На следующий день все то же самое. И так из года в год.

Однако теперь я понимаю, что у других людей совсем другая жизнь. У них разные телепроекты, YouTube-каналы, TikTok. Это приносит удовольствие, но это и работа.

Теперь и у меня подобные проекты. Мне это нравится. Можно просто расслабиться и получать удовольствие. Мне кажется, что я стала добрее по отношению к людям вокруг меня. Пропало ощущение того, что, мол, мне нужно сейчас же идти тренироваться. Я 19 лет была в профессиональном спорте и мне это нравилось, но теперь настала другая жизнь".