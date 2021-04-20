Анна Семенович: «Фигуристы отказываются от детства, я человек без детства»

Двукратный призер чемпионата России по фигурному катанию, певица и актриса Анна Семенович в интервью «СЭ» оценила рост популярности фигурного катания в России.

— Я вам скажу, что пиар в любом деле нужен. Я была на командном турнире в «Мегаспорте», и сколько же народу! В мое время такого не было. — отметила Семенович. — И нынешняя любовь к фигуристам — это все в том числе и благодаря пиару, и популяризации в хорошем смысле этого слова. А мы, несмотря на результаты, копейки считали и в Америке бабушек с дедушками по вечерам подкатывали. Они платят тебе денежки, а ты на них ешь и пьешь. И бензин покупаешь. Так тогда жила сборная. Сейчас у ребят хорошие зарплаты и потрясающие оплаченные костюмы. Господи, вот родилась бы я на 15-20 лет позже! И это правильно. Фигуристы отказываются от детства, я человек без детства. И нормально, что они зарабатывают за это хорошие деньги.

Вы посмотрите, как фигуристки все шикарно выглядят. В любом возрасте. За примером далеко ходить не надо, вы на меня посмотрите — шикарная, цветущая молодая женщина перед вами (смеется). Все детство в морозильной камере. Мы вообще не стареем. Лучше детей будут в фигурное катание отдавать, чем они будут курить или пить пиво в подворотне. (Дмитрий Кузнецов)

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