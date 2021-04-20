Певица, актриса и бывшая фигуристка Анна Семенович в интервью «СЭ» прокомментировала свой конфликт с бывший футболистом сборной России Владимиром Быстровым.

— Быстров объяснил ваш уход из фигурного катания тем, что надо было отрезать грудь.

— Давайте не будем смягчать углы в его заявлении... Он сказал «сиськи», да.

— Вы в ответ посоветовали ему тоже что-нибудь отрезать. Как сейчас развивается ситуация? Он вроде как ко встрече был готов, но так понимаю, она может состояться в суде.

— Я этого человека, честно говоря, не знаю и в глаза не видела. Я вообще больше хоккей люблю, чем футбол. Не понимаю, почему наши футболисты при всех условиях не так часто радуют болельщиков хорошими играми и результатами. Возможно, им все-таки стоит включить больше дисциплины, работать на тренировках эффективнее и показывать результат, который ждет вся страна.

Хочется, чтобы наши футболисты были героями спортивных передовиц, а не скандальной желтой хроники. Чтобы их имена ассоциировались с победами, а не походами по барам и, как в случае с Быстровым, хамством в адрес женщин. Просто после таких высказываний этого замечательного человека многие считают, что все футболисты — глупые люди. Как с женщинами-блондинками, стереотип. Если футболист — что с него взять, он вряд ли умен. И после таких слов и поступков это мнение укрепляется. То есть он подвел не себя, а многих своих коллег. Е

го поведение недостойно нормального мужчины. Я ему не подружка, почему на «ты»? Я состоявшаяся женщина, мы с ним в одной песочнице не росли, за одним столом не выпивали. Тем более у спортсменов все-таки есть солидарность, все понимают, через что прошли представители других видов. Это адский труд. Твои сверстницы идут на свидание, играть, гулять — ты бежишь на тренировку. Я уважаю любого спортсмена, который дошел по крайней мере до КМС.

Господин Быстров, вам бы немного заняться собой, посмотреть на свою жизнь, а не на мою грудь. Понимаю, вам завидно, может, вы такой красоты никогда вблизи не видели. Надеюсь, и не увидите.

— А что вы от него ждете?

— Извинений. Пусть он скажет — был не прав. Это можно в Instagram сделать, в СМИ. Если совершил ошибку — имей силу духа это признать.

— То есть встречаться вы с ним не хотите?

— Не хочу, если честно. Мне не о чем говорить с этим человеком. (Дмитрий Кузнецов)

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