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Сегодня, 17:13

Щербакова забыла чемодан по дороге на Кубок Первого канала. Видео

Анна Щербакова забыла чемодан по дороге на Кубок Первого канала
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова попала в курьезную ситуацию по дороге на Кубок Первого канала. Она едва не забыла свой чемодан в автобусе, который подвозит фигуристов на арену.

А журналисты в преддверии дня рождения спортсменки подготовили ей небольшой сюрприз.

На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка. Команда Кондратюка «Время первых» лидирует после первого дня соревнований (72:71).

Анна Щербакова
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