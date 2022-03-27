Щербакова забыла чемодан по дороге на Кубок Первого канала. Видео
Анна Щербакова забыла чемодан по дороге на Кубок Первого канала
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова попала в курьезную ситуацию по дороге на Кубок Первого канала. Она едва не забыла свой чемодан в автобусе, который подвозит фигуристов на арену.
А журналисты в преддверии дня рождения спортсменки подготовили ей небольшой сюрприз.
На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка. Команда Кондратюка «Время первых» лидирует после первого дня соревнований (72:71).
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