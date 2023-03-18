Щербакова о третьем месте на турнире по шоу-программам: «Приз — приятное завершение дня»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова высказалась о третьем месте на турнире по шоу-программам в Москве.

— Спасибо всем, что были с нами, поддерживали нас всех. Спасибо всем фигуристам. Это огромная честь для меня. Приз — приятное завершение дня. Отличные впечатления! — сказала Щербакова.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов». Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов.