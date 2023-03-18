Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась впечатлениями от турнира по шоу-программам, который состоялся в Москве.

«Хорошие впечатления. У нас всегда были шоу-программы, мы всегда их готовили на протяжении многих лет, были показательные выступления. Каждый год все готовили, чтобы посмотреть, в каком амплуа можно на следующий год выступить и какие номера показать. Это был прекрасный вечер. Думаю, что и зрителям, и нам профессионалам, все очень понравилось. Очень хорошо, что наши спортсмены развиваются и делают не только программы, но и делают вот такие концертные номера», — сказала Тарасова «СЭ».

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов». Он получил 20,00 балла. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).