Анна Щербакова: «Сегодня нервничала, удовольствие начала получать только после заключительного прыжка»

Действующая чемпионка России Анна Щербакова прокомментировала прокат своей короткой программы на чемпионате страны. Она рассказала, что нервничала перед выступлением.

— Сегодня нервничала, был мандраж, удовольствие начала получать только после заключительного прыжка. Это из-за отбора, в прошлом году ставила целью чистый прокат, в этом — тоже, но внутри понимаешь, что идет отбор. Больше концентрации было. Не чувствую себя взрослой, рада, что удается показывать такие результаты на взрослом уровне. (Дмитрий Кузнецов)

Щербакова набрала за свой прокат 79, 93 балла и занимает промежуточное первое место.

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