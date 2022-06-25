Анна Щербакова прокомментировала свое участие в баттле по брейк-дансу

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова поделилась ожиданиями от предстоящего баттла по брейк-дансу в рамках Дня Московского спорта.

«Я давно увлекаюсь танцами, но никогда не выступала в качестве танцора на сцене. Надеюсь, что сегодня мой ледовый опыт поможет справиться с волнением и показать, на что я способна в брейк-дансе. Здорово, что это будет не просто выступление, а мастер-класс от такого классного танцора, как Антон Тонски», — цитирует Щербакову «РИА Новости Спорт».

Спортсменка выступит вместе с участником шоу «Танцы на ТНТ» Антоном Тонски. Мероприятие состоится сегодня, 25 июня, на стадионе «Лужники».