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Сегодня, 09:20

Анна Щербакова прокомментировала свое участие в баттле по брейк-дансу

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова поделилась ожиданиями от предстоящего баттла по брейк-дансу в рамках Дня Московского спорта.

«Я давно увлекаюсь танцами, но никогда не выступала в качестве танцора на сцене. Надеюсь, что сегодня мой ледовый опыт поможет справиться с волнением и показать, на что я способна в брейк-дансе. Здорово, что это будет не просто выступление, а мастер-класс от такого классного танцора, как Антон Тонски», — цитирует Щербакову «РИА Новости Спорт».

Спортсменка выступит вместе с участником шоу «Танцы на ТНТ» Антоном Тонски. Мероприятие состоится сегодня, 25 июня, на стадионе «Лужники».

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) включил брейк-данс в программу летней Олимпиады-2024, которая пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).

Источник: https://rsport.ria.ru/20220625/scherbakova-1798047473.html
Анна Щербакова
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Анна Щербакова примет участие в баттле по брейк-дансу
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