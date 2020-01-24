Двукратная чемпионка России Анна Щербакова после исполнения короткой программы на чемпионате Европы отметила, что прокат по уровню был сравним с чемпионатом страны. За прокат она набрала 77,95 балла.

— Прокат получился примерно таким же, как и на чемпионате страны, что-то лучше, что-то хуже, — сказала Щербакова. — Сегодня немного нервничала и возможно это отчасти повлияло, но в целом все хорошо, все самое главное будет завтра. Необычная арена? Самое главное — это лед, а не то, что вокруг, у меня было 6 минут разминки, чтобы его попробовать.

Произвольную программу на турнире женщины представят 25 января в субботу, начиная с 20.30 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)