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Щербакова — о победе на чемпионате России: «Спасибо себе, что не снялась»

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Фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свою победу на чемпионате России. Спортсменка выступала на турнире после пневмонии, ее участие в соревнованиях было под вопросом.

— Я очень счастлива. Хочу сказать всем спасибо, кто принял в этом участие, — сказала Щербакова в эфир Первого канала. — Спасибо себе, что не снялась, поборолась — и все получилось. Кто бы что ни сказал, я решила, что пойду до конца и буду бороться.

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