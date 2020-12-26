Фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свою победу на чемпионате России. Спортсменка выступала на турнире после пневмонии, ее участие в соревнованиях было под вопросом.

— Я очень счастлива. Хочу сказать всем спасибо, кто принял в этом участие, — сказала Щербакова в эфир Первого канала. — Спасибо себе, что не снялась, поборолась — и все получилось. Кто бы что ни сказал, я решила, что пойду до конца и буду бороться.