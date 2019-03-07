Андрей Лазукин: "Я сорвал сегодня два тройных акселя - не самые лучшие ощущения"

Российский фигурист Андрей Лазукин, занявший пятое место на Универсиаде в Красноярске, испытывает после произвольной программы в одиночном катании не самые лучшие ощущения. На Универсиаду Лазукин приехал без своего тренера Алексея Мишина.

– Я сорвал сегодня два тройных акселя – не самые лучшие ощущения, – цитирует ТАСС Лазукина. – Эти прыжки у меня нестабильны. В группе Мишина я, наверное, "особенный мальчик". Универсиада для меня была одним из главных стартов сезона, что дальше – не мне решать.

Конечно, со своими тренерами выступать комфортнее, но отсутствие Мишина не сыграло ключевой роли. Если ты катаешь чисто свою программу, пусть и не самую сложную, как Риццо, можешь стать лидером. Что касается меня, то тройной аксель из программы не уберешь – нужно накатывать и прибавлять в стабильности.