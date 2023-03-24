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Сегодня, 13:38

Американский фигурист — на вопрос об отсутствии россиян на ЧМ: «Фигурное катание в прекрасном состоянии»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Американский танцор, победитель ритм-танца на чемпионате мира Эван Бэйтс ответил на вопрос японского журналиста об отсутствии россиян и его влиянии на состояние мирового фигурного катания.

— Я постараюсь быть краток. Видя атмосферу сегодня на арене, можно оценить любовь к фигурному катанию. Нет лучшего места в Японии, чтобы ее ощутить. Я думаю, фигурное катание сейчас в прекрасном состоянии, уровень конкурентности на чемпионате мира высокий во всех дисциплинах. Фигуристы готовились весь год, чтобы показать свой лучший результат здесь. Я думаю, чемпионат невероятно интересен публике. И это большая честь выступить здесь и показать все возможное в борьбе с лучшими в мире, — передает слова Бэйтса корреспондент «СЭ».

Пара Бэйтс — Мэдисон Чок набрала 91,94 балла и побила мировой рекорд по технической части оценки Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.

Фигурное катание
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