Костомарову провели операцию, ему угрожает ампутация руки по локоть

Как стало известно «СЭ», сегодня утром фигуриста Романа Костомарова взяли в операционный блок и провели операцию на кисти левой руки. По результатам хирургического вмешательства удалили всю кисть, отрезали оставшиеся пальцы.

Также была очищена трахеостома — это место смыкания трахеи и окружающей среды. В данном случае это было сделано, чтобы в случае необходимости подключать пациента к ИВЛ. На фоне стресса Костомаров может начать задыхаться, считают врачи.

Состояние фигуриста после операции опасений не вызывает, он дышит сам. Как отмечает собеседник «СЭ», весь некроз убран, и если организм начнет нормально функционировать организм, больше вмешательств не будет. Если некроз пойдет дальше, можно будет говорить и об удалении руки прям по локоть.

Кроме того, у олимпийского чемпиона отказала часть печени, из-за больших доз лекарств потребуется время на ее регенерацию и восстановление.

Роман Костомаров находится в больнице с 10 января.