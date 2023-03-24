Фигуристка Губанова раскрыла причину неудачи на чемпионате мира

Чемпионка Европы Анастасия Губанова рассказала о своих впечатлениях от чемпионата мира. Экс-россиянка, выступающая за Грузию, после победы в Европе не смогла войти даже в топ-10 на чемпионате мира.

— Конечно, расстроена прокатом. Я была сосредоточена — это видно в первой половине программы. А затем не все получилось.

Я думаю, что просто устала за долгий сезон. Им самим я очень довольна, он был эмоциональным. Были победы, поражения. Но я точно не забуду этот сезон.

Мыслей о новых программах как таковых пока нет. Но хотелось бы сделать в короткой что-нибудь веселое, — передает слова Губановой корреспондент «СЭ».

В 2021 году Грузинская федерация фигурного катания объявила о переходе Губановой в сборную Грузии.