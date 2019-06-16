Американский друг Медведевой представил новую программу

Американский фигурист Джейсон Браун будет исполнять короткую программу нового сезона под песню "I Can’t Go On Without You" группы KALEO.

Браун сообщил об этом в своем Твиттере, выложив соответствующее видео с тренировки. Фигурист также как и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева тренируете в Торонто под руководством Брайана Орсера. Медведева неоднократно отмечала, что Браун очень сильно ее поддерживал и именно он встречал ее при переезде в Канаду.

Фигурист является бронзовым призером Олимпийских Игр Сочи-2014 в командном турнире. Ранее успел также объявить и музыку к своей новой произвольной программе. Фигурист будет кататься под саундтрек из фильма "Список Шиндлера".