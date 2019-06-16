Американский друг Медведевой представил новую программу

Американский фигурист Джейсон Браун будет исполнять короткую программу нового сезона под песню "I Can’t Go On Without You" группы KALEO.
Браун сообщил об этом в своем Твиттере, выложив соответствующее видео с тренировки. Фигурист также как и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева тренируете в Торонто под руководством Брайана Орсера. Медведева неоднократно отмечала, что Браун очень сильно ее поддерживал и именно он встречал ее при переезде в Канаду.
Фигурист является бронзовым призером Олимпийских Игр Сочи-2014 в командном турнире. Ранее успел также объявить и музыку к своей новой произвольной программе. Фигурист будет кататься под саундтрек из фильма "Список Шиндлера".
Nothing gets by Rohene, and nothing ever will! 🤣 New short program in the works! 🖤 新しいショートプログラムでは！– Jason Brown (@jasonbskates) June 15, 2019
🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Short Program 2019/2020
🎼: I Can’t Go On Without You (@officialkaleo)
Choreo: @RoheneWard pic.twitter.com/jivPmMrdS7