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Алла Духова: «Меня поражает Валиева. Камила — чрезвычайно пластичная, грациозная и талантливая девочка»

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Основательница и художественный руководитель международного балета TODES Алла Духова рассказала, кто из российских фигуристов ей нравится больше всего.

«Я обожаю наших фигуристов, ко всем отношусь с огромнейшим уважением и, конечно же, восхищаюсь нашими чемпионами. Потому что понимаю какой неимоверный труд стоит за тем, что мы видим во время их выступлений. Если говорить про наших спортсменов, то сейчас меня поражает Камила Валиева — своей грациозностью и пластичностью. Камила — яркая индивидуальность, чрезвычайно пластичная, грациозная и талантливая девочка. Я сужу о ней не только как хореограф, но и как обычных зритель — ее выступлениями можно восхищаться», — цитирует Духову Sport24.

17-летняя Валиева является победительницей Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира среди юниоров (2020). Фигуристка с 2018 года тренируется в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

На контрольных прокатах сборной России, которые прошли с 16 по 17 сентября в Москве, спортсменка представила короткую программу на сезон-2023/24 под блюз I See Red и произвольную программу — под саундтрек из «Черной пантеры».

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-580029-alla-dukhova-menya-porazhayet-valiyeva-kamila-yarkaya-individualnost-yeye-vystupleniyami-mozhno-voskhishchatsya
Фигурное катание
Камила Валиева
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