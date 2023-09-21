Швейцарские юристы Kellerhals Carrard представят ВАДА на слушании дела фигуристки Валиевой

Команда юристов швейцарской конторы Kellerhals Carrard будет представлять интересы ВАДА на слушаниях дела фигуристки Камилы Валиевой в CAS.

«ВАДА будет представлять команда юристов из Kellerhals Carrard во главе с Николасом Збинденом, а также главный юрисконсульт ВАДА Росс Венцель», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ВАДА.

Слушания по делу 17-летней Валиевой состоятся 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Российская фигуристка даст показания в режиме видеоконференцсвязи. По итогам слушаний комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.

19 сентября стало известно, что независимый британский юрист Грэм Артур будет представлять интересы РУСАДА в Спортивном арбитражном суде при рассмотрении дела Валиевой.

Из соображений конфиденциальности CAS не станет извещать общественность о том, кто из адвокатов будет защищать интересы российской фигуристки на сентябрьских слушаниях.