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Сегодня, 10:51

Швейцарские юристы Kellerhals Carrard представят ВАДА на слушании дела фигуристки Валиевой

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Команда юристов швейцарской конторы Kellerhals Carrard будет представлять интересы ВАДА на слушаниях дела фигуристки Камилы Валиевой в CAS.

«ВАДА будет представлять команда юристов из Kellerhals Carrard во главе с Николасом Збинденом, а также главный юрисконсульт ВАДА Росс Венцель», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ВАДА.

Слушания по делу 17-летней Валиевой состоятся 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Российская фигуристка даст показания в режиме видеоконференцсвязи. По итогам слушаний комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.

19 сентября стало известно, что независимый британский юрист Грэм Артур будет представлять интересы РУСАДА в Спортивном арбитражном суде при рассмотрении дела Валиевой.

Из соображений конфиденциальности CAS не станет извещать общественность о том, кто из адвокатов будет защищать интересы российской фигуристки на сентябрьских слушаниях.

Источник: https://tass.ru/sport/18804399
Фигурное катание
Камила Валиева
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