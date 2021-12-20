Алиса Лью рассказала, что начала тренировать тройной аксель

Американская фигуристка Алиса Лью рассказала о новых элементах в своей программе.

«Сейчас я много тренирую тройной аксель. Ввести этот элемент в программу мы решили вместе с тренером. Мне было трудно выполнить его, поэтому сначала я не очень хорошо с этим справлялась, но сейчас уже все хорошо», -приводит слова фигуристки FigureSkatersOnline со ссылкой на пресс-конференцию перед Чемпионат США по фигурному катанию 2022 года.

Турнир пройдет с 3 по 9 января в Нашвилле, штат Теннесси.

Лью — первая американская фигуристка, которая выполнила четверной лутц. 16-летняя фигуриста выигрывала бронзу юниорского чемпионата мира, серебро финала «Гран-при» и дважды становилась чемпионкой США.