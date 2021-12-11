Татьяна Волосожар продолжит участвовать в «Ледниковом периоде» после травмы

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала о самочувствии после травмы на съемках шоу «Ледниковый период». Также она сообщила, что продолжит свое участие в проекте.

«Тот неловкий момент, когда сотни людей написали тебе слова поддержки и просили позаботиться в первую очередь о здоровье, а ты, кажется, решила идти до конца… Друзья, спасибо каждому, кто мне писал здесь в комментариях, в директ, и продолжает писать - я не представляю, как всем ответить , - написала Волосожар в Instagram. - Но я все-все вижу и это очень важно для меня! Это нереальная поддержка!!!

Знаете, спортсмены такие люди… у нас, наверное, «спорт головного мозга». Я поехала на тренировку, чтобы окончательно понять смогу или нет. Кадры, которые вы видите в начале, это мои самые-самые первые шаги по льду после травмы. Кстати, я тут поняла, что подобной травмы у меня не было за всю спортивную карьеру. Вообще как-то травмы меня миновали. Ну вот, видимо, надо было это испытать.

Спасибо нашим наставникам, Илье Авербуху и Елене Станиславовне Масленниковой, которые до ночи были с нами на льду и старательно подбирали элементы, в которых мне не нужно будет сгибать ногу.

Я совру, если скажу, что это не больно, но с обезболивающими - терпимо. Я чувствую, что мне надо дойти до конца. Не могу и не хочу сейчас подводить ни себя, ни проект. Я хочу сделать все, что от меня зависит. И надеюсь вы поддержите нас и это мое решение».

Спортсменка выступает в шоу в паре с актером Федором Федотовым.