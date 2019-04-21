Алина Загитова в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду". Полная видеозапись

В субботу, 20 апреля, в Краснодаре прошло ледовое шоу "Чемпионы на льду".

Представление было организовано заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. В шоу приняли участие ее звездные воспитанники – олимпийская чемпионка, чемпионка мира, Европы и России Алина Загитова, исполняющие четверные прыжки юные фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова, серебряная медалистка чемпионата мира Элизабет Турсынбаева. Среди приглашенных гостей – действующие чемпионы России в парном катании Евгения Тарасова – Владимир Морозов и в танцах на льду Виктория Синицина – Никита Кацалапов, а также Максим Ковтун.

Первый канал показал шоу "Чемпионы на льду" в прямом эфире. Телеканал также представляет полную запись шоу и его лучшие моменты.