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Сегодня, 04:57

Алина Загитова рассказала о проблемах со зрением: «Бывает, что иногда вообще ничего не вижу»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что столкнулась с проблемами со зрением.

Спортсменка ответила своим подписчикам, которые заметили, что на последних фотографиях у нее опухшее лицо.

«Под последним постом было очень много комментариев о том, что с моим лицом. На протяжении уже 4 лет иногда по каким-то непонятным дням я просыпаюсь с опухшими глазами. Иногда бывает, что вообще не вижу ничего. Сегодня как раз был такой день. Я проверялась у многих врачей, но непонятно, с чем это связано. Это сегодня еще мой лучший вариант», — сказала Загитова в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

20-летняя Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании.

Вчера, 20 июня, сообщалось, что фигуристка планирует провести показательный бой по правилам бокса.

Фигурное катание
Алина Загитова
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Загитова выступит по правилам бокса в показательном поединке
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