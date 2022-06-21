Алина Загитова рассказала о проблемах со зрением: «Бывает, что иногда вообще ничего не вижу»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что столкнулась с проблемами со зрением.

Спортсменка ответила своим подписчикам, которые заметили, что на последних фотографиях у нее опухшее лицо.

«Под последним постом было очень много комментариев о том, что с моим лицом. На протяжении уже 4 лет иногда по каким-то непонятным дням я просыпаюсь с опухшими глазами. Иногда бывает, что вообще не вижу ничего. Сегодня как раз был такой день. Я проверялась у многих врачей, но непонятно, с чем это связано. Это сегодня еще мой лучший вариант», — сказала Загитова в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

20-летняя Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании.

Вчера, 20 июня, сообщалось, что фигуристка планирует провести показательный бой по правилам бокса.