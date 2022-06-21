Евгения Медведева сообщила, что успешно защитила дипломную работу

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что успешно защитила дипломную работу. По словам 22-летней россиянки, она получила пять баллов.

«Защитить диплом на пять — выполнено», — написала Медведева в социальных сетях.

Евгения Медведева. Соцсети Евгении Медведевой.

Напомним, что Медведева является студенткой Московского государственного университета (МГУ). Фигуристка учится на факультете «Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере».

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2018), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призером чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призером чемпионата Европы (2018).