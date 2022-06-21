Евгения Медведева сообщила, что успешно защитила дипломную работу
Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что успешно защитила дипломную работу. По словам 22-летней россиянки, она получила пять баллов.
«Защитить диплом на пять — выполнено», — написала Медведева в социальных сетях.
Евгения Медведева.
Соцсети Евгении Медведевой.
Напомним, что Медведева является студенткой Московского государственного университета (МГУ). Фигуристка учится на факультете «Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере».
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2018), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призером чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призером чемпионата Европы (2018).
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