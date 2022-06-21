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Сегодня, 13:20

Евгения Медведева сообщила, что успешно защитила дипломную работу

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Евгения Медведева.
Фото Соцсети Евгении Медведевой.
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Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что успешно защитила дипломную работу. По словам 22-летней россиянки, она получила пять баллов.

«Защитить диплом на пять — выполнено», — написала Медведева в социальных сетях.

Евгения Медведева. Фото Соцсети Евгении Медведевой.
Евгения Медведева.
Соцсети Евгении Медведевой.

Напомним, что Медведева является студенткой Московского государственного университета (МГУ). Фигуристка учится на факультете «Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере».

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2018), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призером чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призером чемпионата Европы (2018).

Фигурное катание
Евгения Медведева
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