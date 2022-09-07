Алина Загитова показала фото с Александром Большуновым и его медалями

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала новое фото. На снимке девушка стоит рядом с трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым, который держит в руках все медали, завоеванные на Играх-2022 в Пекине.

На Играх в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золотых медали (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он стал лучшим по результату среди российских олимпийцев.