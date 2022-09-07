Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

7 сентября, 13:14

Алина Загитова показала фото с Александром Большуновым и его медалями

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала новое фото. На снимке девушка стоит рядом с трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым, который держит в руках все медали, завоеванные на Играх-2022 в Пекине.

На Играх в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золотых медали (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он стал лучшим по результату среди российских олимпийцев.

Фигурное катание
Александр Большунов
Алина Загитова
1
4
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ренат Лайшев призвал усилить охрану спорткомплекса «Хрустальный» в связи с попыткой поджога

Туктамышева исполнила новую произвольную программу с трикселем на прокатах в Санкт-Петербурге
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости