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Фигурное катание

7 сентября, 12:32

Ренат Лайшев призвал усилить охрану спорткомплекса «Хрустальный» в связи с попыткой поджога

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Президент центра «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что думает о том, что сегодня ночью неизвестный мужчина попытался поджечь спортивный центр «Хрустальный», где тренируется группа фигуристок под руководством Этери Тутберидзе. Ранее об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Подробностей не скажу. Выясняем. Но это нездоровый ажиотаж! Дайте спокойно работать! Это уже перебор какой-то. И еще всякие звонки с желанием заниматься именно в «Хрустальном»... Все это могло спровоцировать. Что за звонки? Все именно хотят заниматься в «Хрустальном». Призываю к тому, чтобы сбавили обороты. И нужно усилить охрану объекта», — сказал Лайшев «СЭ».

Сообщалось, что неизвестный со второй попытки поджег горючую жидкость у окна здания, после чего сбежал. Охранникам удалось быстро справиться с возгоранием.

Фигурное катание
Ренат Лайшев
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