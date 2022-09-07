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7 сентября, 14:14

Туктамышева исполнила новую произвольную программу с трикселем на прокатах в Санкт-Петербурге

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева исполнила новую произвольную программу в рамках контрольных прокатов сборной Санкт-Петербурга.

В прокате фигуристка исполнила тройной аксель и двойной тулуп, но на втором трикселе случилась «бабочка». Четверных в программе не было.

В межсезонье Туктамышева ставила программу с Ильей Авербухом и участвовала в написании музыки вместе с композитором Бхимой Юнусовым, но в постановке была использована другая композиция.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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