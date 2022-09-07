Туктамышева исполнила новую произвольную программу с трикселем на прокатах в Санкт-Петербурге

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева исполнила новую произвольную программу в рамках контрольных прокатов сборной Санкт-Петербурга.

В прокате фигуристка исполнила тройной аксель и двойной тулуп, но на втором трикселе случилась «бабочка». Четверных в программе не было.

В межсезонье Туктамышева ставила программу с Ильей Авербухом и участвовала в написании музыки вместе с композитором Бхимой Юнусовым, но в постановке была использована другая композиция.