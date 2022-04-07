Фигурист Дмитрий Соловьев рассказал, что полностью восстановился после избиения

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал о физическом восстановлении после того, как его избили в декабре 2021 года.

«Физически уже в полном порядке. Сначала тоже думал, что сотрясение. Оказалось кровоизлияние. Но сейчас все хорошо.

Мне очень повезло с врачами в больнице. И невероятно повезло с Танюшей Осинцевой, которая меня восстановила. Планы строить сейчас сложно. Уверен, в скором будущем вектор прояснится», — написал Соловьев в соцсетях.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.