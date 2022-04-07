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Сегодня, 17:04

Фигурист Дмитрий Соловьев рассказал, что полностью восстановился после избиения

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал о физическом восстановлении после того, как его избили в декабре 2021 года.

«Физически уже в полном порядке. Сначала тоже думал, что сотрясение. Оказалось кровоизлияние. Но сейчас все хорошо.

Мне очень повезло с врачами в больнице. И невероятно повезло с Танюшей Осинцевой, которая меня восстановила. Планы строить сейчас сложно. Уверен, в скором будущем вектор прояснится», — написал Соловьев в соцсетях.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.

Фигурное катание
Дмитрий Соловьев
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