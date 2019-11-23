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Алена Косторная: «Сначала надо справиться с акселями, потом заикаться о четверных»

13:25
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Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что намерена улучшить свои результаты и набрать за исполнение короткой и произвольной программ более 240 баллов.

— Смогла выполнить программы довольно чисто. Рада, могло бы быть и лучше, но, конечно, это хороший результат. Надеюсь, в следующий раз я смогу показать короткую программу еще лучше, чисто выполнить произвольную и побью отметку в 240 баллов, — цитирует Косторную ТАСС.

Буду так же стараться работать, улучшаясь к каждому старту. Первый сезон не очень сложен. У меня есть фанаты, но их меньше, чем у более опытных спортсменок.

Я пока не задумывалась о четверных, это большая ответственность. Сначала надо справиться с акселями, потом заикаться о четверных. Но, конечно, хочу попробовать.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport

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