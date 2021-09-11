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Алена Косторная: прокат короткой программы на олимпийский сезон. Видео

17:45
11 сентября. Челябинск. Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 сентября. Челябинск. Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка Европы Алена Косторная представила новую короткую программу в рамках контрольных прокатов сборной России 2021/22. Музыкальным сопровождением постановки стала блюзовая композиция Am I the One американской исполнительницы Бет Харт.

Косторная ошиблась на тройном акселе в короткой программе на контрольных прокатах в Челябинске.

Фигуристка допустила касание и степ-аут. Затем она чисто прыгнула тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.

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Иван Шитик все материалы автора

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