Алена Косторная: прокат короткой программы на олимпийский сезон. Видео
17:45
Чемпионка Европы Алена Косторная представила новую короткую программу в рамках контрольных прокатов сборной России 2021/22. Музыкальным сопровождением постановки стала блюзовая композиция Am I the One американской исполнительницы Бет Харт.
Косторная ошиблась на тройном акселе в короткой программе на контрольных прокатах в Челябинске.
Фигуристка допустила касание и степ-аут. Затем она чисто прыгнула тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.
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