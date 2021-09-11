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Косторная: «Тройной аксель пока окончательно не вернулся»

17:43
11 сентября. Челябинск. Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 сентября. Челябинск. Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала свое выступление в короткой программе на контрольных прокатах в Челябинске.

— Хорошо видеть ваш тройной аксель в добром здравии. Он вернулся окончательно?

— Нет. Сейчас в прокате он у меня не получился особо. Но я не особо расстраиваюсь, потому что я, наверное, в первый раз выхожу на лёд с такими сложными элементами. Практически с максимальным контентом. И теперь я знаю, над чем мне нужно работать.

— Планируете возвращаться к набору с тремя тройными акселями, или это пока очень смело?

— В произвольной программе с девяностопроцентной вероятностью у меня будет только один аксель. Наверное, сейчас стоит упор, чтобы показать программу; мы приехали на контрольные прокаты, чтобы оценить, посмотреть, чтобы нам указали на наши недочёты. Сейчас с тренерами решили накатывать контент, близкий к трём акселям в двух программах, будем идти к ним. Это моя цель сейчас.

— Удалось понять, почему так долго не удавалось восстановить тройной аксель?

— Чистые попытки у меня были на шоу, но затем я полетела на отдых, две недели, соответственно пришлось всё начинать заново, и вот — возвращаем.

— Даниил Маркович говорил, что проблема вашего тройного акселя кроется в голове, а не теле. Что он имел в виду?

— Имелось в виду, что я не всегда могу заставить себя прыгать. Если я не чувствую катка, повороты вялые, я не могу позволить себе пойти в этот прыжок, потому что в этом случае я не сделаю ничего адекватного. Есть также риск травмы, чего я совсем не хочу. Травмы — это всё заново начинать, это пропуск тренировок, соревнований, упущение времени, которого и так мало.

— Как оцениваете состояние вашего тела сейчас? В процентах.

— Сегодняшний прокат нельзя оценить в сто процентов. На сто процентов я не катала ни разу, ну, может, процентов 75 обычно выходит. Всегда есть шероховатости, недоработки, а вот сегодняшний прокат, наверное, на 50% был сделан.

Сегодня, 11 сентября Косторная исполнила тройной аксель с ошибкой в короткой программе.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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