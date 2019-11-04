Алена Косторная: «Если мне что-то нравится, я буду идти до конца»

Победительница этапа серии «Гран-при» во Франции российская фигуристка Алена Косторная считает, что уроки актерского мастерства, которые она брала в раннем детстве, пригодились ей в спорте.

По итогам двух программ 16-летняя Косторная, для которой этап в Гренобле стал первым на взрослом уровне, получила 236,00 балла. Россиянка Алина Загитова стала второй (216,06), американка Мэрайя Белл (212,89) — третьей.

— Когда я была еще совсем маленькая, ходила на уроки актерского мастерства, — цитирует ТАСС Косторную. — Может, это помогло. Но вот что я точно знаю — если мне что-то нравится, я буду идти до конца. Если мне нравится какая-то музыка, то я буду выжимать себя под нее по максимуму, выжимать так, что вокруг будут говорить — это действительно хорошо.