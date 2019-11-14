Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в интервью «СЭ» отметил, что введение четверных прыжков не является жизненно необходимым изменением.

— Федерация фигурного катания России выступила с инициативой разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин. Есть у нас перспективы?

— Почему нет? Случаи исполнения не единичны, мы знаем успешных россиянок, Турсынбаева прыгала, Лю, тройной аксель прыгает все больше человек. Зачем запрещать что-то, когда люди могут это делать? С возрастным цензом то же самое. Зачем кого-то ограничивать, если в 15 лет фигуристка все умеет?

Другое дело, что конгресс ISU может сказать — рано. Но мы все равно к этому придем. Четверные в женской короткой программе уже неизбежны. Может быть, это отсрочат, через два года примут. Но даже если не разрешат сразу — трагедии не будет. Особенно нашей троице Трусова, Щербакова, Косторная, первым двум так уж точно. Им все равно, какое место после короткой программы занимать, отыграются потом.

Я не считаю это тем нововведением, которое прямо сейчас изменит фигурное катание. Это не жизненно необходимое изменение. Когда введут — тогда введут. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Ягудина