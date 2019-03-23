Алексей Ягудин: "Наше мужское катание отстало на 10 лет"

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин зажигательно рассказал о феерическом дне на чемпионате мира и высказал отношение к веганству Евгении Медведевой. Не обошлось и без Михаила Коляды.

– 22 балла между Ченом и Ханю – не многовато?

– А какая разница? Через десятки, сотни лет никто уже и не вспомнит, одна сотая была или 22 балла. Есть первое и второе место. И сегодня первое абсолютно справедливо занял Чен. У него все-таки были четверные флип и лутц против риттбергера и сальхова у Ханю. Плюс каскады. Я во время эфира взялся за голову и спрашиваю у Татьяны Анатольевны Тарасовой – а где каскады-то у Чена? А они все были во второй части, последними элементами. То есть Чен сегодня уничтожил всех. И самое интересное – он еще и выступал после Юдзуру, когда несколько минут убирали мишек. И это ему никак не помешало выдать лучший прокат в жизни. Я бы даже так сказал – при всем моем желании, чтобы наши парни выступили как можно лучше, нереально хотелось, чтобы вся последняя разминка откатала чисто. Прочувствовать эти эмоции вживую... Я даже сегодня содрогнулся и заплакал, когда Натан Чен и Ханю и завершали программы.

– Ну ничего себе. Даже не на россиянках.

– Это не передать словами. Человек, который ничего не понимает в фигурном катании, сегодня бы сказал – это круто. Не нужно было ничего понимать, все было сказано прокатами.

– Россияне тоже ведь сегодня были уже не так плохи. Михаил Коляда, которым вас, наверное, уже достали, показал почти что максимум.

– Нет, это опять не максимум. Опять каскады с двойным тулупом. Проблема наших русских ребят в том, что, срывая в начале программы четверной флип или сальхов, они разваливаются полностью. В отличие от того же Шомы Уно, который затем делает все эти тройные прыжки, тройные аксели. Они должны выполняться с закрытыми глазами, это детский минимум. Вообще после просмотра сегодняшних событий скажу так: наше мужское фигурное катание минимум отстало лет на 10. И скоро медалей не будет вообще. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Ягудина