Роднина — о Рабер: «При ней фигурное катание в Москве сильно продвинулось вперед»

Депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» выразила соболезнования в связи со смертью вице-президента организации Ирины Рабер.

«Мои соболезнования родным и близким. С Ириной Рабер я была знакома по некоторым заседаниям. Она была очень организованным и коммуникабельным человеком. При ней фигурное катание в Москве сильно продвинулось вперед», — сказала Роднина «СЭ».

Ирина Рабер скончалась после продолжительной болезни.

Рабер с 2005 по 2022 год возглавляла Федерацию фигурного катания на коньках Москвы. Также она была председателем комиссии по этике ФФККР, вице-президентом организации.