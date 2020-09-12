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Алексей Мишин — о конкуренции с Плющенко: «Наименее болезненное поражение — от ученика»

22:57
12 сентября. Москва. Алена Косторная, Евгений Плющенко, Алексей Мишин и Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
12 сентября. Москва. Алена Косторная, Евгений Плющенко, Алексей Мишин и Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Тренер Алексей Мишин дал понять, что будет поддерживать подопечных своего бывшего воспитанника Евгения Плющенко. Сегодня фигуристы сборной России, включая учениц Мишина и Плющенко, приняли участие в контрольных прокатах.

— Наименее болезненное поражение это поражение от своего ученика. Я желаю Жене успеха на новом поприще, он встал на новый путь, и я за него болею, — сказал Мишин в интервью Первому каналу.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/news/2020-09-12/393170-luchshie_rossiyskie_figuristy_predstavili_novye_programmy_s_kotorymi_budut_pokoryat_serdtsa_zriteley_i_sudey

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