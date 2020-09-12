Алексей Мишин — о конкуренции с Плющенко: «Наименее болезненное поражение — от ученика»
22:57
Тренер Алексей Мишин дал понять, что будет поддерживать подопечных своего бывшего воспитанника Евгения Плющенко. Сегодня фигуристы сборной России, включая учениц Мишина и Плющенко, приняли участие в контрольных прокатах.
— Наименее болезненное поражение это поражение от своего ученика. Я желаю Жене успеха на новом поприще, он встал на новый путь, и я за него болею, — сказал Мишин в интервью Первому каналу.
Дополнительная информация:
https://www.1tv.ru/news/2020-09-12/393170-luchshie_rossiyskie_figuristy_predstavili_novye_programmy_s_kotorymi_budut_pokoryat_serdtsa_zriteley_i_sudey