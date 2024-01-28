Александра Трусова встречается с Макаром Игнатовым

Как стало известно «СЭ», российская фигуристка Александра Трусова приехала на чемпионат Санкт-Петербурга, чтобы поддержать своего молодого человека, фигуриста Макара Игнатова.

Она держала олимпийку Игнатова во время награждения, также, по сообщениям болельщиков, фигуристы поцеловались.

Как утверждают источники «СЭ», пара начала встречаться еще до Нового года.

Ранее Трусова встречалась с другим фигуристом сборной России Марком Кондратюком.