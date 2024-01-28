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Сегодня, 19:20

Александра Трусова встречается с Макаром Игнатовым

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Александра Трусова, Макар Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», российская фигуристка Александра Трусова приехала на чемпионат Санкт-Петербурга, чтобы поддержать своего молодого человека, фигуриста Макара Игнатова.

Она держала олимпийку Игнатова во время награждения, также, по сообщениям болельщиков, фигуристы поцеловались.

Как утверждают источники «СЭ», пара начала встречаться еще до Нового года.

Ранее Трусова встречалась с другим фигуристом сборной России Марком Кондратюком.

Александра Трусова
Макар Игнатов
Марк Кондратюк
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