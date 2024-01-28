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Сегодня, 20:00

Фигурист Ветлугин вышел на лед под песню Пугачевой

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Матвей Ветлугин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский фигурист Матвей Ветлугин на чемпионате Санкт-Петербурга представил показательный номер на песню «Арлекино» Аллы Пугачевой. Фигурист вышел в парике и пародировал образ самой певицы.

Что интересно, Ветлугин появился на льду, выбежав с трибун, а также в ходе номера пригласил на лед других фигуристов, которые изображали «силачей».

Ранее Ветлугин поставил на турнире шоу-программ номер, где спародировал Алину Загитову, Евгения Плющенко, Елизавету Туктамышеву и Алексея Ягудина. Он набрал несколько миллионов просмотров на YouTube и сайте Первого канала.

Фигурное катание
Матвей Ветлугин
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