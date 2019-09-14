Александра Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница четверного тулупа и лутца

Четверной тулуп и четверной лутц, впервые исполненные на официальных соревнования российских фигуристкой Александрой Трусовой, признаны рекордами и внесены список Книги Гиннесса (Guinness World Records).

О закреплении первого успешного официального исполнения этих прыжков за Александрой свидетельствуют полученные фигуристкой сертификаты. Раньше среди фигуристок — рекордсменов Гиннесса присутствовала только Микки Андо с четверным сальховом, который, к слову, второй после японки исполнила тоже Трусова.

Сертификат о внесении в список Книги Гиннесса за выполнение четверного тулупа. Фото «СЭ»

Александра исполнила четверной тулуп 10 марта 2018 года первой среди женщин на юниорском чемпионате мира в Софии (Болгария). Спустя 7 месяцев россиянка вновь написала историю, исполнив первый женский четверной лутц на официальных стартах — этапе «Гран-При» в Ереване (Армения, 12 октября 2018 г.).

— Я очень рада, что попала в книгу рекордов Гиннесса, — сказала Трусова. — Очень большая честь оказаться упомянутой в ряду таких невероятных легенд советского спорта как Сергей Бубка и Ирина Роднина. Это, конечно, еще больше мотивирует, надо быть достойной этого.

Сертификат о внесении в список Книги Гиннесса за выполнение четверного лутца. Фото «СЭ»

«Книга рекордов Гиннесса» — ежегодный справочник об уникальных достижениях людей, впервые опубликованный в 1955 году. Для фиксации рекордов действует сложная и система, как правило, требующая присутствия специальной комиссии при установлении рекордов. Но в случае с прыжками в фигурном катании, где фиксацией достижений фигуристов занимается Международный союз конькобежцев, доказательством является протокол соревнований. Помимо официальных документов, собираются многочисленные свидетельства установления рекорда: фото, видео, публикации прессы и прочее.

Таким образом, на страницах книги рекордов Гиннесса на ряду с японкой Микки Андо и канадцем Куртом Браунингом (исполнителем первого успешного мужского четверного прыжка в 1988 году), появилось и русское имя — Александра Трусова. (Дмитрий Сомов)