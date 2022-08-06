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Сегодня, 12:51

Жулин про отстранение российских спортсменов: «Речи о смене гражданства в моей группе не было и нет»

Жулин заявил, что в его группе никто не говорил о смене гражданства
Алексей Еремин
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Александр Жулин, тренер российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, заявил, что никто из его спортсменов не говорил о смене гражданства.

«Из моих учеников о смене гражданства никто ничего не говорил, естественно. Конечно, нам трудно — мы не знаем, что и как будет дальше, где мы вообще будем выступать. Спортсменам сейчас действительно тяжело в плане будущего. Но речи о смене гражданства в моей группе не было и нет», — приводит «РБ Спорт» слова Жулина.

ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.

Кацалапов и Синицина являются чемпионами мира в танцах на льду (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2021). На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золото в командном соревновании и серебро в турнире танцоров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-zhulin-sportsmenam-tyazhelo-no-v-moej-gruppe-ne-by-lo-i-net-rechi-o-smene-grazhdanstva/
Фигурное катание
Александр Жулин
Виктория Синицина
Никита Кацалапов
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