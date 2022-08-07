Фигуристка Алина Загитова ответила, собирается ли провести боксерский бой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, планирует ли она провести боксерский поединок.

В конце июня этого года 20-летнняя спортсменка провела открытую боксерскую тренировку вместе с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

— В общем, боксировать не собираетесь? Пока выступать будете на льду?

— Мне нравится кататься. Я получаю от этого огромное удовольствие. И пока я не знаю, что они там думают, — заявила Загитова Sport24.

Фигуристка является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. в декабре 2019 года она приостановила карьеру.