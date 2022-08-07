Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:28

Фигуристка Алина Загитова ответила, собирается ли провести боксерский бой

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, планирует ли она провести боксерский поединок.

В конце июня этого года 20-летнняя спортсменка провела открытую боксерскую тренировку вместе с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

— В общем, боксировать не собираетесь? Пока выступать будете на льду?

— Мне нравится кататься. Я получаю от этого огромное удовольствие. И пока я не знаю, что они там думают, — заявила Загитова Sport24.

Фигуристка является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. в декабре 2019 года она приостановила карьеру.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-08-07-alina-zagitova-otvetila-sobirayetsyali-provesti-bokserskiy-boy
Фигурное катание
Алина Загитова
0
Читайте также
«Дацик — жировик. Такой бой позорит единоборства». Емельяненко: разнос Рыжего Тарзана, свадьба
Этот поезд в огне. Как «Локомотив» превратился в главную катастрофу начала чемпионата
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жулин про отстранение российских спортсменов: «Речи о смене гражданства в моей группе не было и нет»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости