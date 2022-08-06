Загитова поделилась эмоциями о посещении матча «Сочи» — «Авангард»

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями от матча Sochi Hockey Open «Сочи» — «Авангард». Девушка сделала стартовое вбрасывание перед началом игры.

«Стартовое вбрасывание — такой адреналин. И знаете, где я его совершила? На матче «Сочи» — «Авангард». Очень крутые впечатления! Спасибо организаторам за такую возможность», — написала Загитова.