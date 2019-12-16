Александр Жулин: «Поставил бы Тутберидзе в один ряд с Винер-Усмановой и Покровской»

Известный российский тренер Александр Жулин высоко оценил успехи Этери Тутберидзе. Специалист воспитала олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Алину Загитову, а также работает с тройкой призеров финала «Гран-при"-2019 Аленой Косторной, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой.

— Я бы выделил за высочайшие достижения наших тренеров Ирину Винер-Усманову в художественной гимнастике и Татьяну Покровскую в синхронном плавании. А с ними в один ряд поставил бы Этери Георгиевну Тутберидзе, — цитирует RT Жулина.